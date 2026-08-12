Milan, Modrić e Jashari sono a Perth: accoglienza da stella per il croato

Luka Modric si conferma un campione come uomo ancora prima che come calciatore. Di rientro dalla Croazia dopo i tre giorni di riposo concessi da Ruben Amorim al termine della tournée in Australia e Indonesia, il centrocampista è atterrato a Malpensa con un normale volo di linea, pronto per la ripresa degli allenamenti a Milanello. Un gesto semplice ma significativo, arrivato nei giorni in cui i tifosi del Milan hanno ricevuto la notizia dei giorni di vacanza extra concessi a Mike Maignan e Adrien Rabiot.

Modric, il rientro dalla Croazia con un volo low-cost

Il confronto con Maignan e Rabiot

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’,è tornato in Italia partendo dalla sua città natale: Zara, località in cui possiede una casa e dove ha trascorso i giorni liberi. Il croato si è imbarcato su undella compagnia Ryanair, giunto a destinazione nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 agosto. Viaggiando senza scorta e con lo zaino della propria nazionale sulle spalle, il giocatore ha esaudito le richieste dida parte dei passeggeri e dei tifosi presenti in aeroporto.Un comportamento impeccabile se paragonato a quello dei due nazionali francesi. In questi giorni, infatti, la decisionedal 12 al 16 agosto diha sollevato diverse polemiche da parte dei tifosi rossoneri. Rientrando a tarda notte a bordo di un volo economy per garantire la propria presenza alla ripresa degli allenamenti,, a 41 anni, ha dimostrato ancora una volta cosa significhi essere un campione a 360 gradi.