Luka Modric, centrocampista del Milan, è tra i finalisti del Premio Gentleman 2025-2026: sfida a tre per il riconoscimento
Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video
Notizie molto importanti per Luka Modric. Il centrocampista croato del Milan è finito tra i quattro candidati alla vittoria del Premio Gentleman 2025-2026. Il riconoscimento verrà affidato nella risata di mercoledì 7 ottobre nella Scuola Militare Teuliè di Milano.
Milan, sfida a tre per ModricIl pilastro della nazionale croata e uno dei maggiori punti di riferimento per i rossoneri di Amorim si contenderà il titolo assieme ad altri tre nomi importanti della serie A: stiamo parlando di Federico Dimarco, calciatore dell'Inter, Manuel Locatelli, calciatore della Juventus ed ex centrocampista del Milan, e Edoardo Motta, portiere della Lazio di Gattuso.
Premio anche per ZambrottaDurante il corso della serata verra proclamato anche il 'Nuovo signore della Serie A', altra categoria in cui Luka Modric è in 'gara' e che questa volta non è legata esclusivamente dal campo, ma anche ai valori di fair play e correttezza.
La serata, inoltre, prevede anche diversi altri premi. Tra questi, spicca quello destinato a Beppe Marotta, presidente dell'Inter, mentre Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan, riceverà il Premio Gentleman alla carriera.
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