Notizie molto importanti per Luka Modric. Il centrocampista croato del Milan è finito tra i quattro candidati alla vittoria del Premio Gentleman 2025-2026. Il riconoscimento verrà affidato nella risata di mercoledì 7 ottobre nella Scuola Militare Teuliè di Milano.

Milan, sfida a tre per Modric

Premio anche per Zambrotta

Il pilastro della nazionale croata e uno dei maggiori punti di riferimento per i rossoneri disi contenderà il titolo assieme ad altri tre nomi importanti della serie A: stiamo parlando di, calciatorecalciatore dellaed ex centrocampista del Milan, e, portiere delladiDurante il corso della serata verra proclamato anche il 'Nuovo signore della Serie A', altra categoria in cui Lukaè in 'gara' e che questa volta non è legata esclusivamente dal campo, ma anche ai valori di fair play e correttezza.

La serata, inoltre, prevede anche diversi altri premi. Tra questi, spicca quello destinato a Beppe Marotta, presidente dell'Inter, mentre Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan, riceverà il Premio Gentleman alla carriera.