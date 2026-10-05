Luka Modric, centrocampista del Milan, è tra i finalisti del Premio Gentleman 2025-2026: sfida a tre per il riconoscimento

Alessia Scataglini
- Milano
Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video

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Notizie molto importanti per Luka Modric. Il centrocampista croato del Milan è finito tra i quattro candidati alla vittoria del Premio Gentleman 2025-2026. Il riconoscimento verrà affidato nella risata di mercoledì 7 ottobre nella Scuola Militare Teuliè di Milano.

Milan, sfida a tre per Modric

Il pilastro della nazionale croata e uno dei maggiori punti di riferimento per i rossoneri di Amorim si contenderà il titolo assieme ad altri tre nomi importanti della serie A: stiamo parlando di Federico Dimarco, calciatore dell'Inter, Manuel Locatelli, calciatore della Juventus ed ex centrocampista del Milan, e Edoardo Motta, portiere della Lazio di Gattuso.
Milan Modric

Premio anche per Zambrotta

Durante il corso della serata verra proclamato anche il 'Nuovo signore della Serie A', altra categoria in cui Luka Modric è in 'gara' e che questa volta non è legata esclusivamente dal campo, ma anche ai valori di fair play e correttezza.

La serata, inoltre, prevede anche diversi altri premi. Tra questi, spicca quello destinato a Beppe Marotta, presidente dell'Inter, mentre Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan, riceverà il Premio Gentleman alla carriera.

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