Mercato Milan, tris d’acquisti a gennaio e si lavora a un rinnovo importante

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023. E non potrebbe essere altrimenti, vista la caterva di novità e aggiornamenti poi emersi anche nel corso della giornata stessa. Molta carne al fuoco, per ciò che concerne l'universo rossonero: dalle indiscrezioni sui possibili acquisti fino a un rinnovo fondamentale: ecco tutto ciò che è di importante è stato pubblicato su 'PianetaMilan.it'.