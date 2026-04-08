Dopo la delusione per la sconfitta contro il Napoli, arrivata grazie ad un gol di Politano,il Milan deve rimboccarsi subito le maniche e iniziare a preparare la sfida contro l'Udinese. Nel frattempo, nelle ultime ore sono arrivate diverse notizie di mercato che potrebbero interessare molto al mondo rossonero: non solo Krstovic, ma anche Kim e... Vediamo, nelle prossime slide, le Top News pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella giornata di oggi, mercoledì 8 aprile 2026. PROSSIMA SCHEDA