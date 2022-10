Milan, Marotta: “Ben vengano le proprietà straniere”

Marotta: "Serie A in sofferenza. Non siamo competitivi come altre leghe" (getty images)

L'amministratore delegato dell'Inter ha parlato delle proprietà straniere, e il discorso di Marotta riguarda anche il Milan, che è statunitense. Ecco le sue parole a TMW: "C'è la Juventus che ha una proprietà da più di 100 anni con una sua storia ed una sua identità. Ora l'Inter in 8 anni ha cambiato 3 proprietà. C'è stata una instabilità che ha determinato una fatica maggiore. Però ben vengano le proprietà straniere che hanno dato una mano sia al Milan che all'Inter, in precedenza guidate da due mecenati come Silvio Berlusconi e Massimo Moratti. La famiglia Zhang ha investito 800 milioni di euro che non sono pochi, dobbiamo ringraziarli per ciò che è stato fatto. E' chiaro che poi bisogna costruire una squadra vincente che comprende il management e non solo i calciatori che poi vanno in campo".