Milan, Marcolin: “Sorteggio per il Napoli altro che facile…”

Ha giocato nel Napoli per una stagione Dario Marcolin, che ha commentato la sfida del Maradona con il Milan di qualche giorno fa, con vista sui quarti di finale. Ai microfoni di DAZN ha sottolineato come il Milan abbia fatto notare che il sorteggio che molti reputavano semplice per i partenopei, forse così semplice non è.