Ultima chiamata prima di fare sul serio. Il Milan di Amorim scende in campo domani pomeriggio in Polonia per affrontare il Manchester United nell'ultima amichevole pre-campionato. Una prova generale molto fondamentale per vedere la condizione dei ragazzi prima del debutto ufficiale in Serie A, fissato per domenica 23 agosto contro Torino. L'avvicinamento alla sfida contro il Red Devil's tuttavia, non è privo di ostacoli per il tecnico portoghese, che deve fare i conti con un' infermeria sempre più affollata.

Milan, i precedenti con lo United

Ci sono però dei precedenti tra le due squadre. Quella tra Milan e Manchester United è una classica del calcio europeo che, anche nei contesti amichevoli, ha sempre dato spettacolo nei quattro precedenti storici: una vittoria rossonera e tre pareggi.

Il 17 maggio dell'88, poco tempo la conquista dello scudetto, il leggendario Milan di Arrigo Sacchi volò all'Old Trafford per un'esibizione da sogno: vittoria per 3-2 trascinata da una super doppietta di Paolo Virdis. Nell'estate del 2004 invece ,negli Stati Uniti il match finì in parità ,con goal di Scholes e Shevchenko.

Altro botta e risposta nel 2018 dove, dopo un pareggio per 1-1, le due squadre finirono ai rigori tirandone ben 26, terminati poi con l'errore di Kessie. L'ultimo incrocio, invece, è datato agosto 2019 in Galles: pirotecnico 2-2 firmato da Suso e Lindelöf , che fece autogol , a cui hanno risposto poi Rashford e Lingard.