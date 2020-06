Milan, Maldini e Gazidis insieme: clima disteso in attesa di Rangnick

MILAN NEWS – Come non accadeva da parecchio tempo, la dirigenza rossonera si è compattata questa mattina a Milanello. Nel centro sportivo di Carnago, infatti, erano presenti Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara per vedere l’allenamento della squadra di Pioli in vista della partita di lunedì contro il Lecce.

Come viene riportato dall’ANSA, quella di Gazidis è stata definita dal Milan una visita di routine, visto che l’amministratore delegato rossonero aveva promesso ai giocatori rossoneri di essere più presente. Oggi non c’è stato un discorso alla squadra, anche perchè Gazidis ha già ribadito recentemente quanto sia importante l’approdo in Europa League per la società rossonera.

Per quanto riguarda Maldini, il rapporto con Gazidis resta molto professionale. E' chiaro che tra il direttore dell'area tecnica e il sudafricano ci siano state delle tensioni dovute al probabile approdo di Rangnick, ma la trattativa per il taglio degli stipendi e l'acquisto di Pierre Kalulu fa emergere come i due stiano lavorando con il massimo impegno per il bene del Milan. In attesa della rivoluzione.