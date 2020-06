Calciomercato Milan – Rafael Leao ad un bivio: può essere ceduto | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il destino di Rafael Leao al Milan appare incerto. Il giovane attaccante portoghese, classe 1999, si trova infatti davanti ad un bivio importante per il suo futuro: o svolta, in queste ultime 12 gare di campionato, oppure, al termine della stagione, verrà messo sul mercato dalla società rossonera.

Dopo un inizio di stagione promettente, con il gran gol contro la Fiorentina a ‘San Siro‘ e le ottime prestazioni in trasferta contro Torino e Genoa, Rafael Leao si è eclissato tra panchine, subentri, un solo altro gol (alla ‘Sardegna Arena‘ di Cagliari, quando sembrava essere stato preso sotto l’ala protettrice di Zlatan Ibrahimovic) ed un atteggiamento non sempre convincente, in allenamento ed in partita.

Il Milan, per ‘calciomercato.com‘, è sempre più perplesso sul futuro di Rafael Leao, ex Lille e Sporting Lisbona, pagato appena un anno fa 24 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djaló alla compagine francese. Qualora, dunque, arrivasse una buona offerta in estate, nel caso in cui, naturalmente, il numero 17 rossonero non dovesse essersi ripreso, la separazione potrebbe essere una strada da prendere in considerazione.

Ovviamente, soltanto se il Diavolo, così facendo, mettesse a segno una corposa plusvalenza. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>