Possibile pressione del Real Madrid? No, non è cosi, almeno non per me. Ho parlato con Kylian e Ferland e non è mai stato cosi. Ci sono problemi fisici, è il caso di Kylian. Non c'è alcuna forma di pressione da parte del club", ha concluso Tchouameni. LEGGI ANCHE: Calciomercato – Inter su Daniel Maldini … Milan permettendo: il punto >>>