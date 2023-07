Derby in Serie A o Napoli in Champions League come miglior parata del Milan e di Maignan: qual è stata la parata più bella tra queste?

Dai Quarti in poi è rimasto solo Maignan. Ora Mike è pronto a scoprire quale verrà votata dai nostri tifosi - attraverso i canali social ufficiali rossoneri - come la miglior parata della stagione 2022/23. Derby in Serie A o Napoli in Champions League, sempre a San Siro, su Di Lorenzo o su Çalhanoğlu. Difficile vero? Forza, sbilanciatevi. Ecco la Finale: