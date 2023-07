Mercato Milan – Pista Frattesi ancora viva: Pobega nell’affare?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan non avrebbe ancora mollato la pista di mercato che porta a Davide Frattesi . I rossoneri, infatti, potrebbero provare a rilanciare nella trattativa con il Sassuolo inserendo altri giocatori come contropartita. Il prezzo fatto dai neroverdi, 40 milioni di euro , verrebbe ritenuto fin troppo elevato e i dirigenti milanisti starebbero cercando di diminuire la richiesta.

Per questo motivo, la rosea ha spiegato che Tommaso Pobega potrebbe essere inserito nell'affare. Il centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero, e poi maturato tra Torino e Spezia, sarebbe visto come una pedina importante al fine di abbassare la valutazione per Frattesi. Insomma, il Milan non molla e dopo Loftus-Cheek cerca nuove pedine per il centrocampo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Si spinge per Chukwueze. Ostacolo Villarreal