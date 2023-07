Calciomercato Milan – Si spinge per Chukwueze: ostacolo Villarreal

Una rosa che potrebbe essere molto diversa da quella della scorsa stagione. Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe cambiare molto, partendo da una rivoluzione a centrocampo. Non solo: i rossoneri sarebbero anche alla ricerca di un titolare per l'esterno destro. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto su un obiettivo in particolare.