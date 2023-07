Calciomercato Milan – Samardzic c’è anche l’Inter: costa 20 milioni

Continua il lavoro del Milan per poter regalare un centrocampo completo a Stefano Pioli. I rossoneri si riuniranno per la preparazione estiva il prossimo lunedì. La dirigenza dovrà lavorare al massimo sul calciomercato per permettere all'allenatore di poter contare sulla rosa completa il prima possibile. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport.

Calciomercato Milan - Samrdzic l'alternativa a centrocampo

Anche l'Inter, si legge, avrebbe fatto un sondaggio con l'Udinese per Samardzic, già sul taccuino di Milan - che aveva provato a prenderlo già nel 2020 quando aveva iniziato a mettersi in luce nell’Hertha Berlino - e Napoli. Il primo nome resterebbe sempre quello di Frattesi. L'Udinese per Samardzic vorrebbe all'incirca 20 milioni cifra che l'Inter potrebbe coprire facilmente con la cessione di Brozovic, ma pure il Milan con una parte dell'incasso Tonali. Per i rossoneri, Samardzic rimane un nome da seguire come possibile alternativa per il centrocampo di Pioli. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Piace anche Dia. Servono 25 milioni