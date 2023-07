Calciomercato Milan – Piace anche Dia: servono 25 milioni

L'attacco, uno dei ruoli chiave per il Milan, che dovrà cercare la giusta punta da affiancare a Olivier Giroud. I rossoneri, infatti, dovranno chiudere almeno un'operazione in fase offensiva. Il solo francese non può bastare e Origi non sembra poter dare le giuste garanzie. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla proprio dei possibili obiettivi. Non solo Morata e Scamacca, spunta un altro nome.