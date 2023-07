Calciomercato Milan – Morata e Scamacca le prime opzioni in avanti

Il Milan continua il suo lavoro in questo calciomercato . I rossoneri potrebbero essere vicini a una rivoluzione a centrocampo, ma non solo. Il Diavolo dovrà anche cercare una punta da affiancare a Olivier Giroud. Stefano Pioli, infatti, la scorsa stagione ha potuto contare solamente sui gol del francese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe varie opzioni per l'attacco. Ecco i primi due nomi della lista.

Calciomercato Milan, le prime opzioni in avanti

Il Milan, si legge, ha come primi obiettivi per l'attacco due nomi: Scamacca e Morata. La prima opzione sembrerebbe essersi raffreddata sarà per le richieste del West Ham, che oggi non apre al prestito. Gli inglesi avevano speso 36 milioni più sei di bonus solo dodici mesi fa: è stato il quarto acquisto più caro del club londinese, motivo per cui oggi puntano a rientrare dalla spesa e non cedere il giocatore in prestito. Soluzione (con eventuale opzione di riscatto) gradita invece al Milan. Morata piacerebbe così come Alvaro potrebbe essere seriamente disposto a ridursi l'ingaggio di 8 milioni. La situazione contrattuale si è però ingarbugliata: secondo alcune correnti di pensiero si libera con 10 milioni, ascoltando altre fonti ne servirebbero addirittura venti. Tanti per un giocatore di 30 anni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il sogno di Moncada per la punta