Calciomercato Milan – La punta? Ecco il sogno di Moncada

Un calciomercato che è già entrato nel vivo con nomi e rumor che si rincorrono ogni giorno. Slitta ancora l'ufficialità di Tonali al Newcastle, ma l'operazione è chiusa. Non solo, i rossoneri hanno perso la corsa per Marcus Thuram, di ieri l'ufficialità con l'Inter. Il Diavolo si sta rifacendo: ufficiale il colpo per la porta Sportiello e quello per il centrocampo Loftus-Cheek. Ora, il calciomercato del Milan, potrebbe prendere il volo.