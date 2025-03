Milan, Maignan approderà nella Kings League: ecco con che ruolo

La Kings League continua la sua espansione a livello internazionale. Il progetto, nato in Spagna grazie all'idea di Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, ha visto già la disputa di una Coppa del Mondo per club e dei campionati anche in Italia e in Brasile. Ora approda anche in Francia: annunciata, infatti, la nascita della Kings League France.