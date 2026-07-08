Un Milan ferito, ma pronto a travolgere tutti con un mercato da sogno. Il club rossonero, dopo la rivoluzione in dirigenza, ha cambiato marcia, abbandonando momentaneamente la rigida dottrina dei conti per abbracciare una strategia d'attacco diversa. A fare il punto di tutta la situarne è stato il noto giornalista Enzo Bucchioni che, intervenuto con il suo solito editoriale su TMW Radio, ha voluto dipingere il quadro della società attuale.

Milan, Bucchioni: "I rossoneri rilanciano alla grande!"

Il primo segnale di questa nuova era è stato l'acquisto di: operazione da oltre 75 milioni di euro, che regala al Milan il suo nuovo attaccante, promosso a pieni voti anche da. Ma l'idea dinon è fermarsi qua. Ilha messo nel mirino, difensore della. Tra il club e il giocatore c'è già l'accordo, ora manca solamente l'intesa con

Nelle prossime settimane, infatti, potrebbe arrivare la fumata bianca, portando la spesa di RedBird a quota 100 milioni di euro in appena 15 giorni di mercato.

"Il Milan rilancia alla grande. Con operazioni tipicamente americane, Gerry Cardinale, ferito nell’orgoglio per le contestazioni, non pensa più ai conti ma vuole dare una immediata dimostrazione della sua forza. Anche economica. Ora spende e l’operazione Gonzalo Ramos preso dal Psg e pagato oltre settanta milioni, il doppio del prezzo di Transfermarkt è stato il primo segnale forte. Erano anni che i rossoneri non avevano un centravanti vero e adesso ce l‘hanno, come ha sottolineato pure Galliani. Ma questa è solo la prima operazione di una serie al motto di: “I giocatori che vogliamo li andiamo a prendere”. Gila è stato in pratica soffiato al Napoli che lo stava trattando da settimane e in ultimo all’Atalanta. Col giocatore c’è l’accordo a 4,5 milioni per cinque anni, con la Lazio ballano 2-3 milioni ma si chiuderà. Forse già oggi. Salgono così a cento i milioni spesi da Cardinale in quindici giorni.

La telefonata di Cardinale e Ibra: il retroscena

La ricostruzione del Milan, però, passa anche dalle telefonate effettuate da Gerry Cardinale. Il patron rossonero, infatti,a avrebbe telefonato personalmente a Luka Modric, proponendogli di essere per ancora un anno la guida del nuovo ciclo rossonero. Le sensazioni, inoltre, sembrano essere molto positive.

Parallelamente, Ibrahimovic sta lavorando ad un colpo da sogno, nato da una sua idea: Virgil van Dijk. Operazione difficilissima, ma non preclusa. Il Liverpool infatti è disposto a trattare la sua cessione, ma lo scoglio resta l'ingaggio da ben 15 milioni di euro:

Il Patron ha pure chiamato Modric per spiegargli la sua voglia di rilancio, gli ha chiesto di restare un altro anno alla guida della nuova squadra che vuol puntare allo scudetto. Le sensazioni sono molto positive. Ora si lavora su Van Dijk, una grande idea di Ibra. Operazione complicata, difficilissima, ma non impossibile. L’ostacolo più grande è l’ingaggio attorno ai quindici milioni, impensabile per i rossoneri. L’olandese ha 34 anni, ma potrebbe comunque essere quel grande leader che il Milan cerca da troppo tempo. Il Liverpool è pronto per mettersi a sedere, seguiamo gli sviluppi e un’idea su come spalmare l’ingaggio"

Le conferme e le partenze

CHI RESTA: Pulisic è fuori dal mercato, mentre continuano i dialoghi per Maignan. Si punta a bloccare anche Adrien Rabiot.

Pulisic è fuori dal mercato, mentre continuano i dialoghi per Maignan. Si punta a bloccare anche Adrien Rabiot. CHI PARTE: Rafael Leao è pronto a salutare il Milan. Dopo i sondaggi del Barcellona, il Tottenham è balzato in pole position: 60 milioni di euro circa.

Contemporaneamente si tengono alti i rapporti con il perplesso Maignan per convincerlo del grande futuro rossonero anche senza Champions, e Pulisic non andrà sul mercato. Si cerca di bloccare anche Rabiot, ma la sintonia con Max Allegri potrebbe essere una variabile. Sicuramente il mercato di Amorim, condotto direttamente del proprietario Cardinale, non si ferma qui. Se orgoglio deve essere lo deve essere fino in fondo. In tema cessioni, Leao non sarà fermato. Dopo il Barcellona l’ultimo interessamento, molto concreto, è quello di De Zerbi che vuole il portoghese per il suo Tottenham. L’operazione ha grandi margini di riuscita perchè Leao ha come procuratore quello stesso Mendes che sta curando il mercato rossonero ed ha già portato Ramos a Milano. La richiesta è di sessanta milioni e non sarà difficile trovare l’intesa con una società che ha già spesso duecento milioni."

In mezzo a tutto questo marasma, il Milan vuole comunque blindare i suoi pupilli e cedere chi, secondo l'allenatore, non rientra più nel progetto rossonero.