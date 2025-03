Milan, l’under 17 vola. Coach Renna: “Ecco il nostro obiettivo”

Una stagione che Mister Giovanni Renna commenta così: "Sono molto soddisfatto del percorso che i ragazzi stanno facendo. L'obiettivo è di lavorare per migliorare il singolo calciatore sotto tutti gli aspetti, non solo tecnici ma anche mentali, psicologici, la scuola... Credo che siamo in linea con le aspettative prefissate all'inizio della stagione, nelle ultime gare vogliamo continuare a vincere facendo un buon calcio, in linea con ciò che ci ha chiesto il nostro direttore Vincenzo Vergine, per poi raggiungere i Quarti evitando la prima fase dei playoff, per poi giocarci le nostre chance per lo Scudetto. Il traguardo da raggiungere insieme allo staff è quello di aver formato quanti più giocatori possibili per la U20 del prossimo anno".