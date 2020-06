Milan, Lorenzo Colombo e i suoi numeri stagionali con la Primavera

MILAN NEWS – Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 che venerdì sera ha debuttato con i “grandi” in Juventus-Milan, ha degli ottimi numeri in stagione con la Primavera rossonera.

In totale per Colombo, in questa stagione, sono 6 presenze e 9 gol. La sua annata è stata caratterizzata da una frattura del metatarso che praticamente lo ha tenuto fuori fino a gennaio. All’1 febbraio 2020 il suo minutaggio era solo di 45 minuti, con 2 gol segnati però. Poi nel mese di febbraio, fino all’ultima partita giocata prima del lockdown (era il 7 marzo), sono arrivati 7 gol in 5 partite. Un attaccante che sotto porta sa il fatto suo. Ora, per il finale di stagione, potrebbe essere promosso a vice Zlatan Ibrahimovic con la prima squadra.

