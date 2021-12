Milan-Liverpool, tutto esaurito e incasso record: entusiasmo alle stelle | PM

Stasera ci sarà Milan-Liverpool, ultima giornata dei gironi di Champions Legue e l'atmosfera è decisamente rovente. Ecco le ultime.

Stasera si giocherà Milan-Liverpool, sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League e sfida decisiva per il passaggio del turno. I rossoneri devono vincere e augurarsi che il risultato dell'altra sfida sia favorevole. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, c'è grandissimo entusiasmo intorno alla sfida e alla squadra rossonera. San Siro è pronto ad una grande serata: previsto il tutto esaurito sugli spalti e circa 5milioni di incasso al botteghino. L’entusiasmo e il calore del popolo rossonero ha invaso anche Casa Milan, con oltre 1000 biglietti staccati per il Museo Mondo Milan. Presi d’assalto anche lo store ufficiale e il Casa Milan Bistrot. Ecco come e dove vedere Milan-Liverpool in tv e in streaming