Milan-Liverpool, nel 2012 l’ultima vittoria rossonera contro un’inglese

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Liverpool di Champions League. I rossoneri non vincono contro una squadra inglese dal 2012

L'attesa per Milan-Liverpool sale sempre di più. I rossoneri sono chiamati a giocare la partita più importante della propria storia recente e non solo. C'è soltanto una possibilità per approdare agli Ottavi di Finale: vincere. E potrebbe persino non bastare. L'ultimo successo del Milan contro una squadra inglese in una competizione europea risale al febbraio 2012, quando vinse 4-0 contro l'Arsenal negli ottavi di finale di Champions League. Non sarà dunque facile, ma si sapeva. Stasera ci sarà bisogno di dare molto più del 100% per avere la meglio. Ecco come e dove vedere Milan-Liverpool in tv e in streaming