Montolivo: “Milan sfavorito, ma in Europa potrebbe trovarsi più a suo agio”

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Venezia, il Milan affronterà domani sera il Liverpool nella sua prima partita stagionale di Champions League. Riccardo Montolivo , presente negli studi di Sky, ha parlato della sfida tra Milan e Liverpool, in programma domani, 17 settembre, alle 21:00.

Le parole di Montolivo

"Col Liverpool parte sfavorita, ma il Milan ha dei giocatori come Theo Hernandez e Rafael Leao e dei giocatori fisici e di gamba. E che quando trovano gli spazi possono esaltarsi, mentre in campionato trovi spesso squadre schierate e gli spazi sono pochi, non c’è profondità. Da questo punto di vista in Europa il Milan potrebbe trovarsi più a suo agio. D’altra parte l’intensità e la velocità che mettono i giocatori del Liverpool è impressionante".