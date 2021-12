Milan-Liverpool, Furlani di Elliott a San Siro. Presente anche Boban

Presenza d'eccezione sugli spalti di San Siro per Milan-Liverpool. Ci saranno Giorgio Furlani del fondo Elliott e Zvonimr Boban

Serata estremamente importante in campo, presenze d'eccezione sugli spalti. Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Liverpool, partita valida per la 6^ giornata del girone B di Champions League. Una gara che i rossoneri dovranno per forza vincere per sperare di approdare agli Ottavi di Finale. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' ci sono da registrare due presenze importanti a San Siro: saranno presenti Giorgio Furlani, rappresentante del fondo Elliott e Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente rossonero.