Milan-Liverpool, anche Rafael Leao è out: lesione per il portoghese

Questa sera in Milan-Liverpool non ci sarà Rafael Leao: il portoghese è stato fermato da una lieve lesione al bicipite femorale

Ancora una volta una vigilia di contrattempi per il Milan, che deve rinunciare a diversi giocatori per la partita contro il Liverpool. Oltre a Castillejo, Pellegri (entrambi non sono in lista Champions) Calabria, Rebic, Giroud, e Kjaer, non ci sarà Rafael Leao. Per il portoghese una lieve lesione muscolare del bicipite femorale della coscia destra. Dovrebbe tornare a disposizione per la partita del 19 dicembre contro il Napoli. In dubbio anche Theo Hernandez: il francese è alle prese con un forte raffreddore che non gli ha permesso ieri di allenarsi con la squadra. Non al top dunque, ma in ogni caso il terzino dovrebbe partire dal primo minuto. Intanto il Milan sul calciomercato pesca un nuovo talento dalla Francia.