Stasera c'è la grande sfida contro il Liverpool, ma il Milan pensa sempre al calciomercato. L'obiettivo, come sempre, è quello di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Non solo giocatori esperti, ma anche giovani che possano aumentare rapidamente il proprio valore di mercato. I rossoneri, come noto, sono particolarmente interessati al campionato francese e avrebbero messo un nuovo giocatore nel mirino. Scopriamo di chi si tratta.