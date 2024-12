Milan, Liberali: talento e qualità. Può essere il vice Pulisic?

Milan,Liberali ha esordito in prima squadra contro il Genoa in occasione della partita per celebrare i 125 anni del club. Il giovane talento non ha sfigurato anzi. Dopo le prime difficoltà Mattia è entrato nel gioco del Milan con grande personalità, tanto che era uno dei pochi a cercare il filtrante in avanti verso attaccanti e centrocampisti in inserimento. Dopo questa buona gara, Fonseca ha preferito giocare con Terracciano contro il Verona e cambiare l'assetto della sua squadra. Da qui la domanda: quale futuro attende Liberali? Dove giocherà in questa stagione?