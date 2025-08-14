Milan, Letizia: “Hojlund e Vlahovic? Problemi di United e Juventus”

"Care United e, soprattutto, Juventus: i problemi sono tutti vostri. Perché Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic sono due attaccanti fortissimi, ma ormai sono diventati un peso per voi". Francesco Letizia, giornalista, ha parlato del Milan e in particolare della situazione di Hojlund e Vlahovic nel suo lungo editoriale per Sportitalia: "Sono persino dannosi. E lo diventeranno sempre di più, man mano che si avvicineranno al 1 settembre".