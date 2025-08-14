Milan, Letizia: “Hojlund e Vlahovic? Problemi di United e Juventus”

Francesco Letizia, giornalista, ha parlato del Milan e in particolare della situazione di Hojlund e Vlahovic nel suo lungo editoriale
"Care United e, soprattutto, Juventus: i problemi sono tutti vostri. Perché Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic sono due attaccanti fortissimi, ma ormai sono diventati un peso per voi". Francesco Letizia, giornalista, ha parlato del Milan e in particolare della situazione di Hojlund e Vlahovic nel suo lungo editoriale per Sportitalia: "Sono persino dannosi. E lo diventeranno sempre di più, man mano che si avvicineranno al 1 settembre".
Milan, Letizia: "Hojlund vuole garanzie. Vlahovic è un problema della Juventus"
—
Il punto su Hojlund: "Il Manchester lo ha capito: ecco perché ha aperto al prestito con diritto. Hojlund lo farebbe pure, perché sa che il Milan è una cosa seria, ma vorrebbe la garanzia di provare ad affermarsi a Milano senza fare la fine dei Joao Felix, Abraham e compagnia. Il Milan, dal canto suo, mette le cose in chiaro: l’obbligo? Più no che si, tradotto: sì, solo nel caso le cifre calassero drasticamente dai 40 richiesti dai Red Devils".