Milan, Letizia: “Hojlund e Vlahovic? Problemi di United e Juventus”

Francesco Letizia, giornalista, ha parlato del Milan e in particolare della situazione di Hojlund e Vlahovic nel suo lungo editoriale
Emiliano Guadagnoli
"Care United e, soprattutto, Juventus: i problemi sono tutti vostri. Perché Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic sono due attaccanti fortissimi, ma ormai sono diventati un peso per voi". Francesco Letizia, giornalista, ha parlato del Milan e in particolare della situazione di Hojlund e Vlahovic nel suo lungo editoriale per Sportitalia: "Sono persino dannosi. E lo diventeranno sempre di più, man mano che si avvicineranno al 1 settembre".

Milan, Letizia: "Hojlund vuole garanzie. Vlahovic è un problema della Juventus"

Il punto su Hojlund: "Il Manchester lo ha capito: ecco perché ha aperto al prestito con diritto. Hojlund lo farebbe pure, perché sa che il Milan è una cosa seria, ma vorrebbe la garanzia di provare ad affermarsi a Milano senza fare la fine dei Joao Felix, Abraham e compagnia. Il Milan, dal canto suo, mette le cose in chiaro: l’obbligo? Più no che si, tradotto: sì, solo nel caso le cifre calassero drasticamente dai 40 richiesti dai Red Devils".

Il punto su Vlahovic: "A vedere Vlahovic contro Borussia e NextGen, viene spontaneo chiedersi se ci faccia o ci sia. E se al 2 settembre fosse ancora lì, cominceremo a scavare verso il -24milioni. Vlahovic “è un problema della Juve”, perché dovrebbe risolverglielo il Milan? Lo farebbe solo se sollecitato, a condizioni corrette, intelligenti e amichevoli, come quelle che hanno portato Kalulu alla Juve un anno fa". 

