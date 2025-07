Milan, Letizia: “Jashari e Doué, fare i tirchi per qualche milione non paga”

"E allora però, tocca al Milan fare il prossimo passo in avanti: questo affare si è impantanato senza un senso logico per nessuna delle parti in causa, ma ora chi ha più buonsenso deve provare a scuoterlo". Francesco Letizia, giornalista, parla di Ardon Jashari, centrocampista nel mirino del Milan. Il suo parere nel suo editoriale per Sportitalia.