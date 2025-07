Calciomercato Milan, Moretto: “Jashari, Doué, Vlahovic: vi dico tutto”

Che trattativa è stata? "È stata una trattativa veramente sorprendente perché ieri vi avevo raccontato di come il Besiktas si fosse avvicinato tantissimo alle richieste del Milan e alle richieste del calciatore. Prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni di euro. Tra i club c'era un accordo e anche con il giocatore c'era un accordo, ma in quello stesso tweet in cui vi ho detto del Besiktas vicino a Emerson Royal, vi avevo specificato che il Flamengo aveva chiesto informazioni per lui perché il Flamengo stava cercando un terzino destro per poter poi liberare Wesley alla Roma".

L'accelerata del Flamengo: "Ecco, diciamo che il Flamengo poi nelle ultime ore si è attivato con forza sulla pista Emerson Royal e ha deciso di affondare. Il Besiktas si è tolto, ha lasciato la corsa al terzino brasiliano e adesso il Flamengo ha la strada libera per firmare Emerson Royal, che ha già dato l'ok. Emerson Royal ha già un accordo con il Flamengo. Diciamo che è la destinazione che avrebbe preferito. Tornare in patria era la sua idea, lo stuzzicava di più rispetto alla Turchia. E adesso il Milan è pronto a chiudere la trattativa con il Flamengo per 9 milioni di euro".

Calciomercato Milan, i nomi in uscita — Altre operazioni in uscita: "Ma non solo, vi ho già raccontato di come Pobega sia andato al Bologna in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni facili sugli 8 milioni di euro. Vi aggiungo che Lorenzo Colombo al Genoa non è ancora chiusa ma siamo veramente ai documenti e anche in questo caso voglio specificare un dettaglio.

I dettagli della trattativa: "Colombo al Genoa andrebbe in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a condizioni facili, nel senso che la condizione legata agli obiettivi di squadra del Genoa è la salvezza ma anche gli obiettivi che dovrebbe raggiungere Colombo per poi essere riscattato a titolo definitivo dal Genoa non sono obiettivi complicati sia per quanto riguarda i gol sia per quanto riguarda le presenze. Insomma, anche in questo caso parliamo di un diritto di riscatto che può diventare obbligo quasi mascherato a titolo definitivo. Chiaramente nel calcio non si può mai sapere però vi posso dare l'indicazione che se alla fine le condizioni pattuite nelle ultime ore verranno confermate ecco ci sono buone chance che il Genoa riscatti obbligatoriamente Lorenzo Colombo".

La situazione di Bennacer: "Questo tipo di formula il Milan la sta cercando anche per Okafor, Bennacer e Adli. Per quanto riguarda Bennacer teniamo il forte interessamento da parte della Saudi Pro League perché l'Al-Ittihad è su Bennacer. Bennacer ha dato massima apertura all'Al-Itihad vedremo se poi la trattativa può effettivamente decollare".

Calciomercato Milan, affare Jashari in chiusura? — Sulla telenovela dell'estate, Milan-Jashari, ha detto: "Questo tipo di operazioni agevolano, agevoleranno il Milan anche in alcune situazioni in entrata. La novità delle ultime ore è che il Milan sta pianificando un miglioramento della struttura dell'operazione per quanto riguarda Ardon Jashari. Entro questa settimana il Milan vuole provare a chiudere per Jashari. Nelle prossime ore il Milan è intenzionato a contattare il Bruges per migliorare ulteriormente il pacchetto che porterebbe a Jashari. Come sapete in questo momento siamo a 32.5 più bonus".

Atteso il rilancio per il centrocampista svizzero: "Il Milan vuole provare a fare di tutto per arrivare a Jashari, che resta il primissimo nome per il centrocampo e in questo momento senza sbilanciarci troppo posso dire che il Milan è ottimista per quanto riguarda la situazione di Jashari, quindi vedremo se poi le trattative porteranno a un lieto fine. Il Milan vuole provare ad arrivare a tutti i costi a Jashari. Un Jashari che ha ripetuto più e più volte anche nelle ultime ore al Bruges che vuole solo andare al Milan. Quindi questo è il primo punto".

Guela Doué il preferito per la corsia di destra — Capitolo terzino destro: "Il secondo punto riguarda Guela Doué perché resta il primo nome per la corsia di destra, per il ruolo di terzino destro. Non è facile da un punto di vista economico ma il Milan è intenzionato a migliorare la propria offerta per provare ad arrivare ad avvicinarsi a Guela Doué".

Dirigenza al lavoro per migliorare i rapporti con lo Strasburgo: "Il Milan sta lavorando soprattutto per migliorare i rapporti, per scongelare un po' i rapporti freddi con il Chelsea. Lo Strasburgo, come sapete, fa parte dell'emisfero Chelsea. I rapporti tra Milan e Chelsea dopo la situazione di Maignan si sono un po' raffreddati e il Milan sta cercando di lavorare e di spingere anche su questo punto. Quindi il Milan vorrà fare un tentativo ulteriore per Guela Doué".

Vlahovic, il grande nome per l'attacco — Le parole di Moretto sul tema centravanti: "Per quanto riguarda l'attacco, un nome che vi ho rivelato il giorno 6 giugno all'interno del canale con un video. Vi ho raccontato che il nome di Vlahovic è il nome che genera più consensi e che se si sarebbero potute creare le occasioni giuste, se si sarebbero potuti fare i passi giusti per quanto riguarda lo stipendio di Vlahovic e i costi generali dell'operazione questo nome si sarebbe potuto surriscaldare tra fine luglio e agosto".

La previsione di Moretto: "Io penso che sarà una trattativa che il Milan vorrà provare a surriscaldare soprattutto ad agosto, ma la Juventus ha bisogno di trovare una soluzione per Vlahovic e il Milan ha bisogno di un numero 9 da affiancare a Santi Gimenez, quindi teniamo in alto il nome di Vlahovic per il Milan".