Milan, Leão in Nazionale: il portoghese pronto a scendere in campo

Con la pausa delle nazionali che segna l'ultima interruzione del 2024 per le squadre, i giocatori del Milan si preparano per affrontare i vari impegni con le proprie Nazionali. Il club rossonero, come tutte le altre squadre, vedrà diversi suoi rappresentanti impegnati in gare di Nations League, amichevoli e competizioni giovanili nei prossimi giorni. Ecco quando vedremo Rafael Leão con il suo Portogallo (entrambi match di Nations League):