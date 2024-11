Milan Futuro, più spazio a Liberali? Ruolo diverso per Jimenez? Le chiavi

Siamo alla pausa per le Nazionali ed è il momento ideale per fare qualche analisi interessante anche sul Milan Futuro. I ragazzi guidati da Daniele Bonera stanno attraversando qualche difficoltà iniziale. Tutto normale visto il nuovo campionato per tanti giocatori che fino allo scorso anno giocavano in Primavera. Tutto un altro pianeta rispetto alla Serie C. Tra ali e bassi il Diavolo si trova 11 punti, a tre punti di vantaggio sul Legnano ultimo del Gruppo B. Ecco cosa potrebbe fare Bonera per migliorare il suo Milan Futuro.