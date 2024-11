Ex Milan, Simic: perché non il Milan Futuro? Ecco le sue verità

Jan-Carlo Simic , classe 2005 , difensore centrale serbo di origine tedesca trasferitosi nell'ultimo calciomercato estivo dal Milan all' Anderlecht per 3 milioni di euro più il 20% di un'eventuale, futura rivendita , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole sulla possibilità di giocare con il Milan Futuro ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

Ex Milan, Simic: "Non esistevano altre opzioni se non la Serie A"

“Ho detto solo la mia, e ribadisco: non esistevano altre opzioni se non la Serie A. E non è mai stata una questione di soldi. Hanno scritto tante stronzate sul contratto, lo scriva. Hanno detto che volevo più soldi, che avrei voluto giocare dall’inizio. Tutto falso. Avrei potuto far parte dei quattro centrali, ma non ho mai avanzato pretese”.