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Milan, ecco le richieste di Allegri per il mercato. Cambio modulo in arrivo? Attenzione alla situazione Leao

Milan, le richieste di Allegri: Goretzka e non solo. Attenzione a Leao...
Mercato, cambio modulo e il futuro di Rafael Leao: questi gli argomenti dell'ultimo video YouTube sul canale di Pianeta Milan
Redazione

Mercato assoluto protagonista della giornata di oggi. A parlare delle ultime novità in casa Milan per la prossima stagione è il nostro Stefano Bressi. Nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan', gli argomenti del giorno sono il mercato, con le richieste di Allegri e il possibile cambio modulo per le ultime gare dell'anno. Partendo dal calciomercato, le richieste di Max per la prossima stagione sembrano essere state accettate dalla dirigenza in toto. Oltre ai giovani, il tecnico livornese chiede almeno 3 o 4 colpi di livello. Tra questi rientrano Goretzka, Gila e i diversi nomi usciti per l'attacco.

Il secondo punto focale del video riguarda un aspetto tattico che Milan-Torino ha evidenziato: col 4-3-3 il Milan gioca meglio, rimanendo ugualmente solido. Per questi motivi, Allegri starebbe pensando di proporre questo cambiamento nelle prossime gare, probabilmente dopo la partita col Napoli.

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Di tutto questo e di tanto altro, come le ultime sul futuro in rossonero di Rafael Leao, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!

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