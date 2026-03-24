Milan, le richieste di Allegri: Goretzka e non solo. Attenzione a Leao...

Mercato assoluto protagonista della giornata di oggi. A parlare delle ultime novità in casa Milan per la prossima stagione è il nostro Stefano Bressi. Nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan', gli argomenti del giorno sono il mercato, con le richieste di Allegri e il possibile cambio modulo per le ultime gare dell'anno. Partendo dal calciomercato, le richieste di Max per la prossima stagione sembrano essere state accettate dalla dirigenza in toto. Oltre ai giovani, il tecnico livornese chiede almeno 3 o 4 colpi di livello. Tra questi rientrano Goretzka, Gila e i diversi nomi usciti per l'attacco.