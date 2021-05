Milan, le condizioni di Ibrahimovic: filtra pessimismo sul suo infortunio

Le ultime notizie sul Milan. Non arrivano buone notizie riguardo l'infortunio al ginocchio di Zlatan Ibrahimovic: ecco come sta lo svedese

Stando a quanto riportato da Paolo Vinci di '7 Gold', le condizioni di Ibrahimovic farebbero preoccupare non solo il Milan ma anche la Nazionale svedese. L'attaccante rossonero salterà quasi sicuramente le ultime due sfide di campionato contro Cagliari e Atalanta ed è in forte dubbio per l'inizio degli Europei. Al momento non è arrivata nessuna notizia ufficiale da parte del Milan in merito all'infortunio al ginocchio del numero 11. Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto a nuovi controlli insieme ad uno specialista che lo ha già seguito ai tempi di Manchester quando si ruppe il crociato. Intanto il Milan rimette gli occhi su un terzino: le ultime.