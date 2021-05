Calciomercato Milan – Dalla Spagna: conferme per il terzino / News

Maldini pensa al calciomercato del Milan e si è rimesso sulle tracce di Aurier, già vicino nei mesi scorsi. Lo vogliono molti club: le ultime

Ultimi sforzi per il Milan e poi si potrà iniziare a pensare al calciomercato, programmando la prossima stagione. La speranza è ovviamente quella di dover rinforzare molto la squadra, per renderla competitiva per la prossima Champions League. Al momento sono diversi i nodi da sciogliere. Per esempio, in difesa bisogna capire cosa ne sarà di Diogo Dalot, terzino portoghese classe 1999, in prestito secco dal Manchester United. I rossoneri non vogliono spendere più di 10 milioni per la sua conferma, ma sembrano non bastare.

Ecco perché, in tal caso, Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero andare alla ricerca di un nuovo profilo, magari di esperienza. Il titolare è ovviamente Davide Calabria, classe 1996, sempre più affidabile. Serve qualcuno che dia garanzie in caso di sua assenza e che sia in grado di giocare ad alti livelli anche in Europa. Ecco perché potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Serge Aurier. Secondo quanto riporta todofichajes.com nei giorni scorsi Maldini si sarebbe messo in contatto con il Tottenham per chiedere informazioni sull'ivoriano classe 1992.

Ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e piace moltissimo a Maldini, che infatti già nei mesi scorsi aveva provato a raggiungerlo. Inoltre, Aurier, in caso di emergenza potrebbe giocare praticamente in ogni posizione della difesa, andando a coprire più ruoli. Le richieste degli Spurs, però, non sono calate: 20 milioni servono per aggiudicarselo. Inoltre, il Milan deve fare attenzione alla concorrenza. Aurier è in uscita e piace molto anche a Paris Saint-Germain e Real Madrid. Non due club qualsiasi.

Nonostante ciò, il Milan sembra essere abbastanza fiducioso nel riuscire a convincerlo a trasferirsi. Inoltre, potrebbe accontentare le richieste del Tottenham, magari dilazionando il pagamento o comunque trovando qualche formula che permetta di diminuirne il peso a bilancio. Aurier si candida seriamente a diventare un nuovo giocatore del Milan e Maldini è costantemente al lavoro per migliorare la squadra.