Milan, lavoro personalizzato per Giroud in vista del derby | PM News

Olivier Giroud sta svolgendo lavoro personalizzato in vista del derby Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00

Negli scorsi giorni Olivier Giroud era ritornato a Milano in seguito al dolore alla caviglia patito nel match tra Irlanda e Francia, dopo il quale aveva comunque rassicurato tutti. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'attaccante francese starebbe svolgendo lavoro personalizzato in vista del derby Inter-Milan. Le sue condizioni, comunque, non preoccupano per la stracittadina meneghina. LEGGI ANCHE: Inter-Milan, le quattro mosse che possono decidere il derby >>>