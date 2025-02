Milan, la vita italiana di Walker: “Non beve birra ed è ghiotto di olive”

Se pensate che i calciatori vivano tutti in lussuose case in centro a Milano con la terrazza vita Duomo, ecco forse lo stile di vita di Kyle Walker, nuovo acquisto del Milan, potrebbe sorprendervi. Il difensore inglese, arrivato qualche settimana fa dal Manchester City sembra essersi ambientato al meglio in campo con i compagni di squadra. Ma al di fuori del terreno di gioco come se la passa? Il 'The Sun', prestigioso quotidiano britannico, ha intervistato un dipendente dell'Hotel Melià, dove il classe 1990 starebbe alloggiando.