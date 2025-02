Milan, Pairetto punito per i gravi errori. D’Aversa, altro che buona direzione

Il Milan vince contro l' Empoli ma a far discutere non sono né i giocatori e né la partita. Il vero protagonista della sfida allo Stadio Castellani è stato l'arbitro, ovvero Luca Pairetto . Il direttore di gara è stato al centro di tante polemiche e di scelte che non hanno riguardato solo i rossoneri di Sergio Conceicao . Dalla mancata espulsione di Cacace dopo il brutto intervento ai danni di Walker , definito dallo stesso arbitro come "tocco minimo", fino alla doppia ammonizione di Fikayo Tomori .

Un turno di stop

Ora, a distanza di due giorni dalla partita, Luca Pairetto verrà fermato per un turno. I vertici dell'AIA non hanno affatto apprezzato la direzione di gara, in generale, dell'arbitro e dunque lo puniscono con una "squalifica" minima. Tuttavia, questa non è la prima volta che il Milan si ritrova a dover fare i conti con i torti arbitrali e il numero inizia ad aumentare. Il primo vero errore di questa stagione, difatti, avviene durante la sfida tra i rossoneri e il Lecce, quando Bartesaghi viene espulso per un intervento che, nella stessa giornata ma in un altro match, non è valso il cartellino rosso.