Milan, le liste fanno discutere: in Champions sarà squadra super offensiva?

Ora, la domanda sorge spontanea: ma perché Conceicao ha messo in campo un Milan così difensivo? La risposta è di facile lettura: a causa delle liste. Pochi giorni fa, infatti, il club rossonero ha presentato la nuova rosa, di 25 giocatori, per la fase a eliminazione diretta della Champions League . Conceicao ha inserito tre dei cinque nuovi acquisti ( Walker , Joao Felix e Gimenez ) ed escluso Bondo , Sottil , Jimenez e Jovic .

Tuttavia, quella di Conceicao parrebbe essere una scelta discutibile che forzerà i rossoneri a dover schierare le proprie punte di diamante in Champions League e a ragionare su diversi cambi per quanto riguarda il campionato. Controverso, poiché in Serie A il Milan è alle prese con una rimonta che costerà, per forza di cose, tante energie da qui fino a maggio (senza dimenticare la semifinale di Coppa Italia). Siamo quindi curiosi di scoprire come farà Conceicao a gestire una squadra che, dopo il mercato invernale, ha sì fatto un notevole upgrade ma che ha l'assoluto bisogno di trovare il giusto equilibrio in campo.