Milan, la protesta arriva anche in Arabia: duro comunicato dei Milan Club

La protesta dei tifosi del Milan non si è limitata al territorio nazionale, ma si è spinta fino all'Arabia, come dimostrato da un comunicato dei Milan Club del mondo arabo. Ecco, dunque, la nota ufficiale.

Milan, dall'Arabia la contestazione: nel mirino anche i calciatori

"Noi, tifosi del Milan nel mondo arabo, esprimiamo la nostra profonda preoccupazione e il nostro sgomento per la situazione attuale in cui si trova il nostro venerabile club. Pilastro del calcio italiano ed europeo. Il peggioramento delle prestazioni tecniche, l'assenza di un progetto sportivo chiaro. Ka confusione nelle scelte amministrative e tecniche sono tutti fattori che minacciano l'identità del Milan, che amiamo e sosteniamo da decenni. Abbiamo seguito con profondo rammarico la pessima scelta degli allenatori dopo l'addio di Stefano Pioli, oltre agli acquisti deboli che non hanno apportato alcun valore tecnico alla squadra.La dirigenza del club non ha ancora dimostrato una visione chiara o una realeambizione di riportare la squadra in prima linea.