MILAN, LA PARTENZA DELLA SQUADRA VERSO LA FINALE DI ROMA. L’ULTIMO È SEMPRE LUI…

Nella giornata di mercoledì 14 maggio, alle ore 21:00, il Milan affronterà il Bologna nella finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma. La squadra, nella giornata odierna, è partita proprio alla volta della Capitale in vista dell'ultimo atto della coppa nazionale. Ecco, dunque, il video realizzato dal nostro Stefano Bressi, che ci fa notare una curiosità. Non dimenticate inoltre di seguirci su 'YouTube' attivando la campanella per non perdervi nessun contenuto. E seguiteci su tutti i nostri social per supportarci.