Milan, Kjaer stringe i denti: prova a recuperare contro la Roma

MILAN NEWS – Il centrale danese Simon Kjaer sta provando a recuperare dalla contusione al ginocchio rimediata contro il Lecce lunedì sera, che lo ha costretto a lasciare il campo poco prima dell’intervallo. Gli occhi a Milanello in questi giorni sono puntati sull’ex Atalanta e su Zlatan Ibrahimovic il cui rientro dovrebbe avvenire o contro la SPAL o contro la Lazio il 4 luglio. In caso di forfait di Kjaer pronto ancora Gabbia, con Duarte che si accomoderà in panchina dopo essersi ristabilito dal problema al flessore.

