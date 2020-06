Capello: “Margine di 9 punti fra Milan e Roma? È eccessivo”

ULTIME NEWS – In vista della sfida di domenica pomeriggio fra Milan e Roma, il quotidiano torinese Tuttosport, ha intervistato l’ex tecnico di entrambe le compagini, Fabio Capello.

Capello ha voluto commentare la sfida dicendo: “Nei valori attuali, fra le 2 squadre, non ci sono 9 punti di differenza come dice la classifica. L’eccessivo margine è soprattutto dovuto alle prime 7 partite di campionato, quelle in cui ad allenare il Milan c’era Marco Giampaolo che ha avuto problemi con la squadra. Con l’avvento di Stefano Pioli in panchina, e il successivo innesto di Zlatan Ibrahimovic, la situazione è nettamente migliorata. Il Milan può far male in contropiede. Sono andati bene contro il Lecce, hanno giocato e vinto insieme. Il problema del Milan sono i difensori e altri giocatori da recuperare”.

E a proposito di Zlatan Ibrahimovic, ci sarà un incontro con Ivan Gazidis per discutere del suo futuro. Per sapere i dettagli al riguardo, continua a leggere >>