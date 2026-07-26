Il mercato in entrata del Milan potrebbe non essere finito. Uno dei profili richiesti da Amorim, oltre al difensore centrale e alla punta (Mario Gila e Gonçalo Ramos, arrivati in rossonero per 100 milioni complessivi), è un giocatore che sia in grado di ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle del neo attaccante rossonero.

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Sono molti i nomi circolati nelle ultime settimane, ma l'indiziato principale sembra ormai essere solo uno. Il centrocampista offensivo classe 2007, nato in Belgio da genitori greci, ha mostrato nell'ultima stagione alil proprio talento, attirando su di se le attenzioni di diversi top Club europei, tra i quali spicca il Milan.

A tal proposito è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che tramite il proprio account "X" ha espresso la propria opinione sul possibile approdo in rossonero del talentino greco:

"Sempre bello puntare sui giovani, ma sostituire Leao con un 18enne non particolarmente avvezzo al gol nel campionato belga spendendo 40 mln (e prendendone 50 dal portoghese) mi pare leggermente rischioso. Ma le fanfare già suonano..."

Un rischio dunque, secondo Ravezzani, che riserva qualche dubbio sull'operazione che porterebbe al Milan Karetsas: risulterebbe essere una sostituzione economicamente alla pari, con un eventuale incasso per il numero 10 portoghese che si aggirerebbe sulle stesse cifre necessarie per strappare il greco al Genk.

La stagione di Karetsas

Come ribadito da Ravezzani, il greconell'ultima stagione in Belgio ha messo a segno complessivamenteNonostante ciò, il suo talento ed il suo apporto offensivo non sono da sottovalutare, avendo registrato sempre nell'ultima stagione ben, una cifra decisamente impressionante considerando anche la giovane età del trequartista.

Con il Genk si è diviso tra il ruolo di alla sinistra e di centrocampista offensivo: versatilità che risulterebbe fondamentale anche nel 3-4-2-1 di Amorim, che può diventare in base all'evenienza e alla necessità un 3-4-3 in cui il greco non sfigurerebbe vista la sua esperienza pregressa.

La sostituzione con Leao, infine, non sarebbe completamente "paritaria": il portoghese dovrebbe adattarsi nuovamente ad un ruolo che non gli appartiene e il Milan, compreso il suo desiderio di ricominciare altrove, si ritrova costretto a cederlo il prima possibile. L'eventuale incasso derivante dalla cessione di Rafa aprirebbe a nuovi scenari in entrata e Karetsas risulterebbe essere, in termini di utilità tattica, un evidente miglioramento nella rosa. Sarebbe una scommessa, certo, ma i presupposti per fare bene ci sono tutti e in un Milan rinnovato, il greco potrebbe trasformarsi nell'uomo decisivo sulla trequarti.