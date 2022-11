Milan, Kalulu è stato convocato dalla Francia Under 21

Una piccola speranza Pierre Kalulu la aveva di andare ai Mondiali, ma il francese classe 2000 del Milan non ci sarà. Per ora la Francia dei grandi è ancora un sogno per lui, che invece è un pilastro dell'Under 21, così come del Milan con cui ha rinnovato proprio oggi. Sempre nella giornata odierna è arrivata per lui la convocazione coi francesini per l'amichevole contro la Norvegia in programma sabato 19 novembre alle 21. Presto, siamo sicuri, Kalulu conquisterà anche la Nazionale dei grandi, perché ha mentalità e qualità. La crescita deve essere di tutto il Milan e l'obiettivo è arrivare ad altissimi livelli anche oltre i confini. Intanto per l'addio di Rafael Leao c'è un indizio ulteriore >>>