Milan-Juventus, nessuna vittoria bianconera da quando Bonucci ha detto…

La carriera di Leonardo Bonucci, classe 1987 e capitano bianconero, non è stata felice nella parentesi milanista e il Milan-Juventus di ieri, vinto per 2-0 dai rossoneri, ha trovato proprio nel difensore uno dei colpevoli principali. Partita pessima ed errore grossolano sul raddoppio rossonero. I tifosi del Milan non hanno mancato l'occasione di ricordargli cosa pensano di lui e Bonucci è diventato oggetto di scerno sui social, anche perché un po' se l'era cercata quando a maggio 2021 aveva detto una frase poi diventata famosa a causa della serie All or Nothing andata successivamente in onda. La frase è nota: "Davvero abbiamo paura del Milan?" indicando la lavagnetta con la formazione rossonera. Quella partita poi il Milan l'ha vinta 3-0, ma non solo. Ora sembra una maledizione. Da quel momento, infatti, la Juventus non ha più battuto i rossoneri: due vittorie milaniste e due pareggi.