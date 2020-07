Milan-Juventus, i precedenti tra le squadre in Serie A

MILAN NEWS – Milan-Juventus torna per la quarta volta in stagione. Dopo il match d’andata in campionato e il doppio scontro il Coppa Italia, stasera si chiude il cerchio per una grande classica del calcio italiano. Sarà lo scontro numero 170: i precedenti sono a favore dei bianconeri, avanti per 66 vittorie contro le 49 rossonere; a chiudere il bilancio 54 pareggi.

Intanto ecco il dato sui rigori parati da Donnarumma: l’ultimo contro la Juventus, continua a leggere >>>