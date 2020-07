Milan-Juventus, Donnarumma pararigori: l’ultimo contro i bianconeri

MILAN NEWS – Milan e Juventus, che si sono scontrate una volta in campionato e due in Coppa Italia, questa sera daranno vita al quarto incontro in stagione. Un match importante per entrambe le squadre che rincorrono i propri obiettivi stagionali. L’ultimo scontro è terminato 0-0 soprattutto grazie allo splendido rigore parato da Gianluigi Donnarumma su Cristiano Ronaldo. Il portiere rossonero ha parato 6 rigori in tutte le competizioni con la maglia del Diavolo, l’ultimo dei quali proprio contro i bianconeri.

